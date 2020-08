Nädala TOP Nädala tipud | Koroonaviirus kipub kooli Elis Kusma, arvamustoimetaja , täna, 17:50 Jaga: M

Kui Jõhvi põhikoolis on tulnud viie haigestunud õpetaja tõttu õppeaasta algus edasi lükata ning nii mitmeski välisriigis on koolialgus kaasa toonud nakatumiste tõusu, siis on igati arusaadav lastevanemate ja õpetajate mure, kuidas hakkab meie õppetöö toimuma. Augusti lõpuks on aga raske tuvastada sedagi, kas haridusametnike pingutused on suunatud e-õppe parendamisele või hoopis distantsõppe vältimisele seal, kus vähegi võimalik. Ilma liialdamata – kõigeks tuleb olla valmis.