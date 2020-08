Seisukoht | Tõmba uttu, ära käpi mind! 

Piinlik öelda, aga koju minnes mõtlesin hetkeks, et äkki see kõik on minu süü, sest kandsin lühikest seelikut. Kuniks vana klassivend kirjutas mulle Facebooki ning küsis, kas mulle meeldis see noormees. „Peaksid sõbrale selgeks tegema, et kui neiu ütleb ei ja tal on ebamugav, siis võiks lõpetada,“ vastasin vihaselt. – „Ma ei tea teda piisavalt. Ja ei olekski vahele tulnud, sest see oli lõbus.“