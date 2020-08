Manona Paris | Esimese septembri maskiball sööb närvid seest 

Oli koole, kus anti väga konkreetselt teada – aktused toimuvad õues, millal tulla raamatutele järele, kuidas korraldame tööd. Ja siis oli koole, kus teatati – ah, tulge 1. septembril kohale, vanad õpikud kaenlas (sest kevadel ei julgenud keegi neid vastu võtta), ja siis vaatame. Mhm. Tundub jube tark. Ida-Virus on juba ühes koolis viis õpetajat koroonaviirusega siruli. Miks me peaksime arvama, et see ainukeseks jääb.

Ei ole kellelgi kerge, ma saan aru. Ärevaid aegu, mil tuleks distantsi hoida ja ligimese aevastust karta, on ennustatud veel vähemalt aastaks, sest enne asjalikum vaktsiin (mitte see suure hurraaga Venemaal tehtu) meieni ei jõudvat.

Aga seesama lapsevanem, sageli ema, kes on palgakärbete, töökaotuse ja turulanguste tõttu lähiajaloo kasinaima kooliminekueelarvega silmitsi, mis tema tegema peaks? Just andis turismisektor tõsise koondamishoiatuse. Kooli ju teadupärast väga ei huvita, kui vahetusjalatsid mis tahes põhjusel puuduvad või kui kekatunnis pole lumivalget pilditut särki. Või kui aktusel ei ole korralikku ülikonda seljas. Tunnistan, et ma isegi jätsin oma kasvuspurdis noormehele uue päevasärgi ostmata – läheb veel vana küll, jõuluks on nagunii välja kasvanud ja vajab uut. Vanaema leidis taaskasutuskeskusest ühe, aga sel on lühikesed käised…

See on olnud aeg, mil tuleb igasuguseid trikke meelde tuletada, et paremini hakkama saada. Koroonaviiruse-kevad puudutas igaüht, sest me kõik oleme ju tegelikult ühendatud. Me õppisime paremini süüa tegema ja koduseid suhteid hindama. Puhkasime kodumaal. Kes vähegi sai, otsis üles unarusse vajunud maakodu ja üritas sinna elu sisse puhuda. Osa jäigi sinna elama – minu suvekodu piirkonnas räägitakse, et kohalikus lasteaias on sel sügisel 26 last juures.

Ja muidugi on see olnud üks pidev leiutamine. Väga paljud meist said esimest korda peale enda unustusse vajunud kooliaega aru, mida tähendab nüüdsel ajal koolis käia. Et see pole enam joonitud vihikud ja täidetud sulepead, vaid multimeedia, pidev materjali juurdeotsimine ja kogu pere haarav tegevus. Kui laps käib koolis, käib teatud mõttes kogu pere.

Ja mitte alati ei osatud sellest aru saada. Ma mõistan õpetajaid, kes solvusid, kui lapsevanemad hakkasid takka üles lööma, et miks nad õpetajate tööd teevad. Head õpetajad, palun saage aga ka teie aru, et mitte kõik lapsevanemad ei kaotanud koroonaviiruse tõttu tööd. Mõnedel, eriti meditsiinitöötajatel, tuli seda hoopis juurde. Nemad ei saa aidata lastel neid oh-kui-toredaid, aga ka parajalt peadpööritavaid projekte teha.

Ja siin on kõik ametid vajalikud ja head, pole mingit hierarhiat, kelle töö on väärt keskendumist ja kelle oma mitte. Makse maksavad nad ju kõik riigikassasse, et sellest siis hädalisi aidata ja, noh, hädaliste aitamiseks võetud laene tasuda.