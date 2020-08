Einar Ellermaa | Tõuksidest, mis seisavad keset teed 

Paljud Eesti inimesed nendega iga päev kokku ei puutu, aga suuremates linnades ja eriti Tallinna kesklinnas on ilmselt paljud näinud, kuidas elektritõukerattad tänavatel sõeluvad. Kes ei ole elektritõuksidega kokku puutunud, see on küllap ikkagi näinud jalgratturit, kes tuleb hooga mööda sõiduteed nagu autojuht, siis kiirustab üle vöötraja nagu jalakäija ja seejärel vajutab pedaale edasi kõnniteel ja sõiduteel vaheldumisi. Samasuguseid ülikiireid „rollivahetusi“ teevad ka tõuksisõitjad. Vahe on selles, et kui jalakäija või autojuht näeb jalgratast, siis ta kujutab üsna hästi ette, kui kiiresti see liigub. Kui inimene seisab liikumatult tõuksi peal, siis on raskem ette kujutada, et see seisev kuju võib liikuda jalgratturist kiiremini.