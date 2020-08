Krimi VÄGA HÄIRIVAD KATKENDID! Loe, mida Peeter Helme kirjutas vestluspartnerile, kes tutvustas ennast 12aastase tüdrukuna Kristiina Tilk , täna, 17:22 Jaga: M

VEEL TÕSINE: Kui kohtus hakati ekraanilt näitama Peeter Helme seksiteemalisi privaatsõnumeid, siis kiskus tema suu naerule. Foto: Stanislav Moškov

28. augustil toimunud kohtuistungil Postimehe endise peatoimetaja ja kultuuritegelase Peeter Helme üle avaldas prokurör privaatsõnumid, mida Helme vahetas jututoas "Armastuse saal" oma vestluspartneriga: 12aastaseks Marleeniks kehastunud politseiagendiga. Helme väidab, et tema jaoks oli tegu mänguga – ta võttis lihtsalt endale rolli ning uskus, et suhtleb täiskasvanud naisega. Seda hoolimata tõigast, et juba vestluse kuuendal minutil ütleb tüdruk Helmele oma vanuse.