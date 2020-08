Appi, maja vajub! Pole hullu, tõstame tagasi! 

„Väga palju probleeme on buumiaegsete, 2007.–2008. aastatel ehitatud majadega,” sõnab Uretek Balticu juht Roman Reiner­Latõšev. Peamine põhjus seisneb aluspinnastes, mis on jäänud korralikult tihendamata. Nüüd on tulemus vajuvate vundamentide, põrandate ning taristute kujul käes. „Kui põranda ja liistu vahele tekib vahe, on juba probleem,” selgitab Reiner-Latõšev, kelle sõnul viitab igasugune pragu sellele, et konstruktsioonis on tekkinud nihked või liikumised. Ja sellisel juhul peaks kohe ka spetsialisti poole pöörduma. Mida aeg edasi, seda suurem kahju tuleb. Reiner-Latõšev toob näiteks ühe korterelamu, mille põrandad on ajapikku ligi 4 cm vajunud. Selle tulemusel on mitmetel esimese korruse korteritel seinad rebenenud keskelt lahti nii, et magamistoast on võimalik näha otse suurde tuppa.

Ureteki tehnoloogiaga saab need probleemid lihtsalt lahendada. Tulemus jääb püsima. Reiner-Latõsevi sõnul algab kõik materjalist – geopolümeerist. Ligi 40aastase töö ja arenduse tulemusena on jõutud täiesti unikaalse geopolümeervaikude seguni, mille paisumisomadust saab aluspinnaste kandevõime parandamiseks kasutada. Materjal on niivõrd püsiv, et ei lagune vees, kemikaalide toimel ega ka aja jooksul. Niisiis pole ime, et mujal maailmas on see väga hinnatud ka tammide ja sildade aluspinnaste tihendamisel. Geopolümeeriga on pinnaseid võimalik parandada kuni 13 meetri sügavusele. „Kliendi jaoks on kogu tööprotsess muutunud väga mugavaks, saame aluspindu tihendada põrandaid lõhkumata ja nii, et ka kogu mööbel jääb omale kohale,” räägib Reiner-Latõsev. Geopolümeer süstitakse pinnasesse. Selle jaoks puuritakse 12–15 mm suurused augud. Sisetingimustes tehakse auk läbi parketi, plaaditud põrandal võimalusel vuugi vahele. Esmalt täituvad kõik tühimikud ja seejärel hakkab pinnas tihenema. Lõpuks liigub geopolümeer väiksemat vastupanuteed üles, mistõttu on välitingimustes võimalik ka üleliigne vesi pinnasest välja ajada.