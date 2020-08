40 MILJONIT LASEB ENNAST OODATA: Porto Franco arendajad pole veel riigilt laenuraha kätte saanud 

Juuli lõpus otsustas valitsus finantseerida Porto Francot sildlaenuga Kredexilt, et 200miljoniline arendus Tallinna kesklinnas sadama lähedal ikka valmiks. Arenduse toetamisel on räägitud sellest, et tegu on Eesti suurima arendusprojektiga, mis saab ühtlasi Maarjamaa visiitkaardiks sadama kaudu saabuvatele turistidele.

„Üldine arusaam on, et käesoleva pandeemia raames on paljud Skandinaavias töötanud ehitustöölised n-ö sunnitud puhkusel Eestis, mistõttu oleme otsustanud vahetada välismaised töövõtjad kohalike töövõtjate vastu, et luua 400–500 uut töökohta kriisi sisenevas ehitussektoris ja 150–200 töökohta kohalikes tehastes,“ selgitas Teder juuni alguses Ärilehele.

Porto Franco kinnisvaraarendus ühel hallil augustipäeval. Foto: Rauno Vahtre

Augusti lõpul näitab pilk ehitusplatsile, et kraanad on puhkepingiks kajakatele, kes pika lennu järel tiibu sirutavad. Maapinnal kohtab paarikümmet ehitajat, kes platsil midagi nokitsevad, aga märgatavaid tulemusi nad vaid kätejõul saavutada ei suuda.

Õhtuleht püüdis arendajalt teada saada, kas Kredexi sildlaen summas 39,4 miljonit eurot on kätte saadud (et seda omakorda kasutada käendusena 102 miljoni euro laenamisel). Ühtlasi soovis väljaanne teada, kuidas kulgeb Eesti ehitajate värbamine, kust neid kavatsetakse leida ning milliseid arenguid on lähiajal sadamas oodata.

Pärast kolmepäevast ootamist tuli läbi suhtekorraldusfirma kauaoodatud vastus Tederilt: „Suur tänu huvi tundmast. Hetkel on protsessid töös ja anname teada niipea, kui on midagi põnevat.“