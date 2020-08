Rebasekutsika tapnud ametnik lahkub töölt 

Eesti Loomakaitse Liit kirjutas kolmapäeval Facebookis, et Hiiumaa vallaametnik Toomas tappis haamriga rebasekutsika.

Toomas ütleb, et kahetseb siiralt esmaspäeval tehtud tegu, mis lõppes rebase surmaga: „Minu teole ei ole mingit õigustust. Vabandan kõigi ees, kellele olen sellega kannatusi põhjustanud! Olen seisukohal, et minu lahkumine on ainuõige võimalus. Mul ei olnud mingit kavatsust looma tappa, läksin sinna eesmärgiga loom elusalt kinni püüda ja metsas lahti lasta.”