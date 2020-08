MASSIIVNE PATS: juuste elujõudu uskuv vietnamlane on vältinud juuksurit lausa 80 aastat 

92aastane Nguyen Van Chien elab Vietnami lõunaosas Mekong Delta regioonis. Eakas mees erineb kõigist teistest kohalikest eelkõige oma pikkade juuste tõttu – lausa 80 aastat puutumatuna kasvanud kiharad on seotud viiemeetrisesse patsi. Chien on oma juuste üle uhke, sest usub, et see, millega inimene on sündinud, tuleb puutumata jätta. „Usun, et kui ma juuksed maha lõikan, siis suren. Ma ei julge midagi muuta ega isegi kammida,“ sõnas Chien, kes on veendunud, et juustel on oma elujõud.