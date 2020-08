Trump asus võitlustulle: Biden viib Ameerika põrgusse! 

Mis siis, et keegi ei kahelnud põrmugi, et Trump kandideerib kohale teisekski ametiajaks. Nagu ei kahelnud keegi, et tema vastaseks demokraatide leerist saab Joe Biden, asepresident Barack Obama ajal. Kuigi enne võis rangelt korrektselt kasutada Bideni kohta tiitlit “eeldatav kandidaat”, siis tegelikult oli kõik juba ammu selge nii tema kui Trumpi puhul.