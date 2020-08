GALERII | Annetustest kogunes lastehaigla toetusfondile terve miljon 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondile tegi 2019. aastal annetusi 148 ettevõtet ja organisatsiooni ning tuhandeid eraisikuid. Toetusfondile kogunes annetustena 1 038 828 eurot, lisaks sellele toetati fondi tasuta meediareklaamiga ning pakuti muud tegevusabi enam kui 370 000 euro väärtuses.

„Meie jaoks on ühtviisi tähtsad kõik toetajad – iga väiksemgi annetus on suureks abiks ning oleme kõigile heategijatele kogu südamest tänulikud,“ ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. "Paraku ei suuda me kokku lugeda kõiki neid heategijaid, kes on omapoolse toetussumma pannud annetuskasti või helistanud annetustelefonidele. Meil on väga hea meel, et järjest on kasvanud Toetusfondi püsiannetajate hulk, keda praeguseks on üle 4000. Fondi jaoks tagavad püsiannetajad sissetulekute stabiilsuse, mis on ülimalt oluline, kui peaks tekkima ootamatult kiire vajadus ühekordseks suureks väljaminekuks, näiteks väga kalli elupäästva ravimi ostmiseks mõnele lapsele.“

„Toetusfondi 27 tegutsemisaasta jooksul oli 2019. aasta esimene, kui annetustena kogunenud summa ületas 1 miljoni euro piiri. Miljoni oleme küll kokku saanud ka varem, kuid see juhtus viimati krooni ajal,“ ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi. „Selle tulemuse oleme saavutanud tänu järjepidevale tööle ja Eesti inimeste headusele. Tänavune aasta on meile kõigile näidanud, et tervis on inimese kalleim vara. Laste tervisesse peab panustama, sest see on meie tuleviku vundament.“

Suurima eraannetuse tegi fondile möödunud aastal Tiit Kõuhkna, kes on juba 17 aastat rahastanud Tallinna Lastehaigla parimatele töötajatele antavaid preemiaid. Ettevõtetest annetas suurima summa AS Selver koos oma partnerite ja klientidega. Jõuluaegse heategevuskampaania „Koos on kergem“ käigus kogunes 59 000 eurot, mis suunati Tallinna Lastehaiglale uue käeroboti soetamiseks. 120 000 eurot maksva käeroboti soetamisse andsid suure panuse ka restoranikett McDonald’s novembris korraldatud heategevuskampaania „McHappy Day“ ning Olerexi jõuluaegne kampaania „Ulata abikäsi“.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 2019. aasta põhiprojektiks oli uue lastereanimobiili soetamine Tallinna Lastehaiglale. Uus lastereanimobiil, mis vastab kõige kaasaegsematele nõuetele ja tingimustele, valmib 2020. aasta lõpuks. Reanimobiili maksumus koos aparatuuriga on ca 200 000 eurot. Reanimobiiliostule pani teiste seas õla alla USA rockansambel Metallica, kes annetas selle heaks 2019. aasta juulikuus Tartus toimunud kontserdi piletimüügitulust 26 000 eurot.

Üha enam toetab fond laste haruldaste haiguste ravi, sest individuaalse abi vajadus on kasvamas. 2019. aastal jätkasime haruldast haigust põdevate õe ja venna ravi toetamist. Erakordselt kalli ravimi Crysvita maksumus kahele lapsele on ligi 400 000 eurot aastas. Fond toetab ka 15aastast Irinat, kellel on ülimalt harva esinev kaasasündinud geenirike. Kuuendat aastat korraldas Toetusfond ülekaalulistele lastele suvelaagreid, kus pannakse rõhku aktiivsele liikumisele ja tervislikule toitumisele. Laagrite korraldamisele panid õla alla Rimi Juunijooksul osalejad ning Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet. Lisaks laagritele toimusid kaks korda nädalas regulaarsed treeningud Tallinna Lastehaiglas, mida toetasid Erik Orgu, Santa Maria ning restoran Basiilik.

Toetusfondi 2020. aasta põhieesmärgiks on toetada Tallinna Lastehaiglasse unekeskuse rajamist. Unekeskuses hakatakse pakkuma kaasaegset meditsiiniabi lastele, kellel esineb unehäireid ning nõustama ja toetama nende laste vanemaid. Unekeskuse rajamise projekti maksumuseks on ca 200 000 eurot.