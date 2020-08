Putin lubas Lukašenkale väed appi saata, kui olukord täielikult kontrolli alt väljub 

Putin teatas neljapäeval avaldatud intervjuus, et lõi politsei reservväe Aljaksandr Lukašenka palvel, teatab BBC. Vene riigipea sõnul ei hakata neid vägesid positsioonidele paigutama enne kui „Valgevene äärmuslikud elemendid ületavad lubatud piiri ja hakkavad rüüstama“. Putin oli Lukašenkaga kokku leppinud, et Vene reservjõud tõttavad appi vaid siis, kui olukord väljub täiesti kontrolli alt. „Üldiselt tundub, et situatsioon on praegu tasakaalustumas,“ tõdes Putin.

Putini sõnul on Venemaal kohustus Valgevenet julgeoleku tagamisel aidata, kuna kaks riiki on omavahel väga tihedalt seotud. Samuti kuuluvad mõlemad Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni, mis koosneb mitmetest endistest Nõukogude Liidu liikmesriikidest. Selgelt pole aga teada, mida Putini õiguskaitseametnike reservvägi tähendab. Selge on see, et tegu pole tavalise tänavapolitseiga.