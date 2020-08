NII LIHTSALT EI PÄÄSE! Politsei küsib Estonialt välja Aivar Mäe kohta käiva raporti  

Politsei uurib Mäe käitumist seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel. Õhtulehe info kohaselt on tunnistusi käinud andmas nii teatrijuhi väidetavad ohvrid kui ka ahistamisintsidentide pealtnägijad. Kuna tegu on delikaatse teemaga, politsei täpsemalt uurimise hetkeseisu ei kirjelda. „Hetkel on menetlus käimas ning varasemalt väljaöeldule midagi lisada ei ole,“ sõnas politsei pressiesindaja Marianne Ubaleht.