Jaapani peaminister kavatseb ilmselt kehva tervise tõttu ametist lahkuda 

Riiklik ringhäälinguorganisatsioon NHK teatas, et 65aastane Abe soovib vältida oma valitsusele probleemide tekitamist. Äsja sai temast kõige pikemalt järjest ametis olnud Jaapani peaminister. Viimastel nädalatel on tema tervislik seisund tekitanud palju kõneainet.

Ühe nädala jooksul tehtud kaks haiglavisiiti tekitasid peaministri terviseseisundi kohta järjekordseid küsimusi. Ehkki ta ise ei avaldanud, miks ta haiglas viibis, oli üks visiit kestnud ligi kaheksa tundi. Haavandiline koliit on krooniline jämesoolehaigus, mis on Abet häirinud teismeeast saati. Ka 2007. aastal lahkus ta sama haiguse tõttu järsult ametist.

Varem lükkasid valitseva Liberaaldemokraatliku partei (LDP) ametnikud spekulatsioonid Abe tagasiastumise kohta ümber, öeldes et peaministri tervis on korras. Samuti kinnitati, et erakorralisi valimisi esialgu ei toimu. Levivad kuuldused, et Abele on koroonapandeemia käsitlemine väga väsitavalt mõjunud. Samuti on valitsuskabineti heakskiit langenud.