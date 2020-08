KOLMAS KORD: kuulsa Hollandi kunstniku maal varastati taas muuseumist 

Kui tänavu märtsis varastati Hollandis Larenis asuvast muuseumist Vincent van Goghi maal „Kevadine aed“, arvasid võimud, et see vargus ei jää käesoleval aastal sugugi viimaseks. Nii ka oli, sest viis kuud hiljem panid röövlid teises Hollandi linnas pihta Frans Halsi maali „Kaks naervat poissi õllekruusiga“, kirjutab BBC.

Kunstidetektiiv Arthur Brandi sõnul oligi sellist vargust oodata. Tema sõnul on väikeste muuseumide turvamine väga keeruline, sest see nõuab palju rahalisi vahendeid. „Kui nad [vargad] tahavad teie asju saada, leiavad nad sissepääsu,“ sõnas Brand.

Frans Halsi maal „Kaks naervat poissi õllekruusiga“. Foto: Wikimedia Commons

Frans Halsi tööde ekspert Anna Tummersi sõnul on maal imeline näide kunstniku vabast stiilist. Esimesel korral varastati „Kaks naervat poissi“ 1998. aastal koos teise Hollandi maalikunstniku Jacob van Ruisdaeli teosega. Mõlemad leidsid tee tagasi muuseumisse kolm aastat hiljem. Samad maalid varastati taas Hofje van Aerden muuseumist 2011. aastal. Tollal leidsid võimud need üles kuus kuud hiljem. Alates 2011. aasta vargusest on muuseumi turvameetmeid karmistatud. Näiteks hoitakse kõige väärtuslikumaid esemeid alal, mida saavad külastajad vaid koos muuseumi töötajatega külastada. Nagu näha, pole uued turvameetmed siiski piisavalt tõhusaks osutunud.