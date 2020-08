Krimi KOHTUS AVALDATI RÄIGED PRIVAATSÕNUMID! Peeter Helme kirjutas: seksisin ka kaheksa-aastasega. Talle eriti ei meeldinud. Jonnis ikka Kristiina Tilk , täna, 10:48 Jaga: M

Peeter Helme kohtus Foto: Stanislav Moshkov

Aprillis esitas prokuratuur Postimehe endisele peatoimetajale ja kultuuritegelasele Peeter Helmele süüdistuse lapseealise seksuaalses ahvatlemises. Helme ei ole end süüdi tunnistanud, sest väidetavalt arvas ta, et peab vestlust täisealisega naisega. Täna alanud kohtuprotsessil ilmnes, et tegelikult teadis Helme algusest peale, et suhtleb lapsega.