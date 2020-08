Eesti uudised Sveta Grigorjeva: minust ei saa Eesti vabariigi taltsast venelast Eesti Päevaleht , täna, 07:58 Jaga: M

Sveta Grigorjeva taasiseseisvumispäeval Kadriorus. Foto: Erki Pärnaku

Sveta Grigorjeva oli arvestanud, et peab presidendi vastuvõtule järgnevatel päevadel olema valmis igasuguseks tagasisideks, aga üllatajaid on olnud sellest hoolimata – kuigi valdav osa vastukaja on olnud positiivne, leidub palju neidki, kes ei olnud kõnega rahul.