Tallinnas avastati haruldane barokiaegne seinamaaling 

„Konkreetne maaling pärineb suure tõenäosusega elamu ehitusajast (ca 1730–1786), arvestades, et see on interjööris vanim säilinud viimistluskiht, millele järgnevad veel viis hilisemale seinakrohvile kantud maalingukihti, mis on varasemad kui 1847. aastast pärinev tapeet,“ rääkis Valge. „Maaling koosneb otse laiale seinalaudisele maalitud roosakast draperiist türkiissinisel taustal seina ülaosas, mille all on rohekal taustal kujutatud pruune tammeoksi ja tumerohelisi lehti. Kahte motiivi eraldab lai pruunikas horisontaalraamistus, mis on dekoreeritud punakates-kollakates toonides marmoriimitatsiooniga.“