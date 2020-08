Viljar Voog | Oo, kõikvõimas terviseamet, miks sa küll lörtsid täiesti adekvaatsel põhjusel Nõmme Kalju päeva?! 

Kalju president Kuno Tehva ja ka jalgpalliliidu esindajad on mõlemad välja käinud võimaluse, et edaspidi ei luba UEFA enam Eestis rahvusvahelisi mänge, ka koondistele, korraldada, sest siinsed koroonareeglid on liiga karmid. Selline mõttekäik on vastik. FC Flora sai ilusti oma traditsioonilise Meistrite liiga kaotuse koduseinte vahel kätte ja polnud reeglitega mingeid probleeme. Praegu lihtsalt otsustas terviseamet, et mõlemast meeskonnast avastatud viirus on piisavalt suur terviserisk, et mängu mitte pidada.