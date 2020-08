Venelased rammisid Süürias ameeriklaste sõidukit 

Politico vahendab, et neli USA sõdurit said intsidendis kergemaid põrutusi. Ameeriklased pidasid paremaks konfliktset olukorda mitte hullemaks teha ning lahkusid sündmuskohalt. Küll aga jäävad nad kindlaks, et venelaste käitumine oli ohtlik ja ebaprofessionaale.

Kremli sõnul oli ameeriklastele aga teada, et venelased seal tol ajal oma patrulli teostavad. Üksteisega tihtilugu vaat et kõrvuti tegutseva kahe riigi sõdurite vahel eksisteerib tõesti infovahetus, puhtalt selleks, et sedasorti kokkupõrkeid vältida. Ent viimastel kuudel on Vene väed järjest sagedamini ameeriklaste hallatud maa-aladele trüginud. Paar juuni lõpus Politicoga kõnelenud kõrgemat sõjaväelast oletavad, et küllap selleks, et ameeriklaste närvidel mängida ning lootuses and Süüriast lõplikult välja süüa.