„Aidake, mu koer on vist varastatud!“ Kas sulid tõesti viivad ära hinnalisi lemmikloomi? 

Saaremaal kadunud inglise setteri perenaine kirjutab Facebookis, et tal on alust arvata, et koer pandi auto peale ja viidi minema. Ta palub minemaviijat: olgu hea ja toogu loom tagasi! Teine kutsaomanik kardab samuti, et tõukoera viis varas, kuid tunnistab, et otseseid tõendeid tal pole. Kolmas teade kadunud koertest on keerulisem, kuigi näib lihtsana: kurikael läks luba küsimata teise inimese eluruumi ning võttis sealt kaasa kaks koera – ema ja kutsika.