Juhtkiri | Lennukeil tuleb lennata lasta 

Nakatumine on Eestis jälle tõusuteel, ulatudes juba 11,4 juhtumini 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul, mis paneb ärevust tundma, mil moel mõjub see reisivõimalustele teiste riikide vahel. Küsimus on seda õigustatum, et kriisieelsed liikumisvõimalused pole suvest hoolimata veel taastunudki, kui juba on õhus oht, et Eesti keeratakse uuesti lukku.