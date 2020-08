Seisukoht Seisukoht | Teistmoodi kooli algus Kristjan Roos, Linnalehe vastutav toimetaja , täna, 17:47 Jaga: M

Kõikide peas tiksub väikestviisi hirm, et isegi kui praegu on olukord kontrolli all, ei saa välistada, et „vana sõber“ distantsõpe tuleb tagasi. Foto: Andres Varustin

Kuigi nädal tagasi võis sedastada, et kooliaasta algab tänavu samamoodi kui eelmistel aastatel, näib praegu, et nii õpetajatel, õpilastel kui ka lapsevanematel on veel vara rõõmustada. Päris tavapärast kooliaastat pole tõenäoliselt siiski oodata.