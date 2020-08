ÕL VIDEO | MÕRTSUKATÖÖ LASNAMÄEL: tapeti värske abielumees. Naine üritas kallaletungijaid autoga rammida 

VEEL ÕNNELIK NOORPAAR: Tapetud Nikita ja tema abikaasa koos poseerimas. Foto: Erakogu

„Ta hakkas karjuma, et kõik mehed siin on valed. Et naisel on siin nii lõbus, aga keegi meestest ei soovi temaga aega veeta,“ meenutab Aleksandr. Tema väitel üritati provotseerijat rahustada, kuid naine jätkas. Mingi hetk olla keegi meestest kergitanud naise kleidisaba nii üles, et paljastus tema tagumik. „Kummaline, et see naine niimoodi käitus, sest ta kogu aeg karjus, et ta on mitme lapse ema,“ meenutab Aleksandr.