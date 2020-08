Eesti uudised Koroonakolle määrib tervet maakonda. Restoranipidaja: Jõhvi ei võrdu Ida-Virumaaga! Marvel Riik , täna, 17:11 Jaga: M

Ida-Virumaal elab 143 000 inimest ning terviseametile teadaolevalt on neist üle 70 haigestunud. Foto: Kollaaž (Aldo Luud, Robin Roots, Ekraanitõmmis / Google maps)

„Kõige ägedam on see, et räägitakse Ida-Virumaast. Ei aduta seda, superkolle on ainult Jõhvi kandis,“ ütleb Indrek Kõverik, kes kokkab Narva-Jõesuu restoranis Franzia. Tema nördimus on arusaadav: kogu Ida-Virumaa pidamine koroonakoldeks peletab ju kundesid.