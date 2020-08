FOTOD | Rahvusooper Estonia nõukogu kogunes arutama Aivar Mäe saatust 

Nõukogu liikmed on saanud varemmainitud raportiga tutvuda alates 21. augustist. Nõukogu esimehe Ivari Ilja sõnul on see põhjalik. „Raporti koostamisse on suhtutud väga tõsiselt, on toodud välja olukorra erinevad aspektid ja vajadusel viidatud seadusandlusele ning mitmekülgselt analüüsitud kogunenud materjali,“ kinnitas ta kaks päeva tagasi Õhtulehele.