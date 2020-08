ERIAL maksis hoiustajatele 1,4 miljonit eurot intresse 

2019. aastal kasvas Hoiu-laenuühistu ERIAL laenuportfell kolm korda. See tähendab, et juba 2020. aastal saab Erial suure positiivse tuluprotsendi. Tegemist on täiendava argumendiga, et Erial on osanike jaoks stabiilselt arenev ja usaldusväärne partner.