AASTAPALK ÜLE 200 000 EURO! Kui pehme on Kaljulaidi sihikul olev OECD peasekretäri tool? 

Kuigi Kaljulaidi ametiaeg Eesti presidendina lõppeb alles tuleval sügisel, on ta andnud loa, et tema kandidatuuri võib esitada 2021. suvel vabanevale OECD juhi kohale. Viimased 14 aastat „rikaste riikide klubi“ juhtinud ja selle aja jooksul ka Eesti liikmeks vastu võtnud Angel Gurria paneb ameti maha. Nimelt ihkab Mehhiko enda esindajat mõjuvõimsa maailma kaubandusorganisatsiooni WHO etteotsa ja selle kampaania käigus ohverdatakse Gurria juhtpositsioon OECDs.