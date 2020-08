Poliitika Valitsus võttis vastu sanktsioonid Valgevene vastu Toimetas Triinu Laan , täna, 15:41 Jaga: M

Foto: Tass/Scanpix

Valitsus kehtestas neljapäevasel istungil Eestisse sissesõidukeelu isikute suhtes, kelle kohta on põhjendatud alus arvata, et nad vastutavad Valgevene presidendivalimiste tulemuste võltsimise, sellega seotud vägivalla ja inimõiguste rikkumise eest või on sellele kaasa aidanud."Valgevene rahval on õigus valida ise vabalt oma tulevikutee ning nad on väljendanud selget tahet demokraatlikeks muutusteks. Ainus võimalus selleks on tõeliselt vabade ja sõltumatute valimiste korraldamine," ütles peaminister Jüri Ratas. "Eesti kehtestatud sihitud sanktsioonide eesmärk on anda valimiste võltsimisele ning rahumeelsete meeleavaldajate vastu kasutatavale vägivallale oma selge hukkamõistev hinnang ning tagada, et selle eest vastutavad isikud ei saaks Eestisse siseneda."Vastavalt valitsuse 18. augusti 2020 istungil heaks kiidetud ning Riigikogu väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni 19. augusti 2020 ühisistungil toetatud seisukohtadele ELi Valgevene poliitika k