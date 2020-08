Telefonipetise ohvriks langenud mees kaotas 23 000 eurot vaid mõne minutiga 

„Palusime pangal tehingud tühistada, sest need olid tehtud kuritegelikult. Pank hakkas seepeale mulle rääkima, et miks ma uudiseid ei loe. Pank sisuliselt ütles, et ise oleme lollid, et kasutajatunnuse andsime. Vastasin, et pangakõnede puhul on enda identifitseerimine tavaline ja ühelt poolt oleme tõesti ise süüdi, aga teiselt poolt oli kõik nii üks ühele kopeeritud Swedbanki töötaja pealt, et petuskeemist oli väga raske aru saada,“ lausub Anna.

Tema sõnul ei ole nad pangast asjalikku abi saanud. Nad käisid ka pangas kohapeal, et asjatundjaga rääkida, aga abi polnud sellestki. „Seal oli samasugune tavaline teller, kellega ma ka telefonis rääkisin. Ta pakkus, et võiks uue kaardi teha... Küsisin, kas teete nalja? Meie kontolt varastati 23 000 eurot. See pole 30 eurot, vaid ikka arvestatav summa,“ kurdab Anna. Talle ei mahu pähe, kuidas pank aidata ei saa ja miks pangasüsteem lasi maksed üldse läbi. „Lühikese aja jooksul tehakse 43 tehingut, igaüks 150 euro väärtuses. Kuidas pank need läbi lasi? Neil peab ju olema mingi turvaüksus. Kas see tõesti ei tekita mingit kahtlust? Ja mu krediitkaardi limiit on 2000 eurot, aga sealt on võetud 6500 eurot. Ja süüdistada klienti, et ta ei loe uudiseid, see pole ka õige,“ on Anna pettunud.

Jevgeni tegi pärast juhtunut avalduse ka politseisse. Anna sõnul on veel ebaselge, kas politsei saab neid aidata. Anna ja Jevgeni pöördusid ka finantsinspektsiooni poole, kuid nemad kahjuks aidata ei saa.

Swedpank: teeme võimaluste piires kõik

„Meil on kahju, et klient langes pettuse ohvriks. Viimasel ajal on Eestis sagenenud petuskeemid, kus kurjategijad üritavad pangatöötajaid teeseldes saada kätte inimeste internetipanga kasutajatunnuseid või paroole. Oleme nii oma kanalites kui meedias juhtinud sellele tähelepanu. Selleks, et mitte sattuda pettuse ohvriks, tasub teada, et ükski usaldusväärne ettevõte (sh Swedbank) ei küsi kliendilt isikuandmeid, paroole või kaardiandmeid,“ lausub Swedbanki kommunikatsioonijuht Karin Laurima. „Kui inimene neid jagab, annab ta sisuliselt kolmandale isikule ligipääsu oma rahalistele vahenditele. Samuti palume inimestel mitte kinnitada mobiil-ID, Smart-ID või ID-kaardiga ühtegi toimingut, mida pole ise alustatud. Seda eirates antakse enese teadmata kurjategijatele võimalus võõrale kontole ligi pääseda.“

Laurima sõnul tuleb pettuse ohvriks langedes esimese asjana pöörduda panga poole ning uurida, kas on veel võimalik makset tagasi kutsuda. Kohe tuleks teavitada ka politseid.

„Teeme alati oma võimaluste piires kõik, et klientidelt ebaõiglaselt võetud raha tagasi saada, kuid arvestades asjaolu, et petuskeemid on muutuva iseloomu ja mustriga, palume ka inimestel endil olla valvsad oma andmete edastamisel.