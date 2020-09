Krimi Võisiku hooldekodust lahkunud 58aastane Gennadi leiti surnuna Ohtuleht.ee , täna, 16:18 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Nädalavahetusel sai politsei teate, et üks maaomanik leidis Sulustvere külas soisest metsasihist mehe surnukeha. Teisipäeval selgus ekspertiisis, et tegu on 7. augustil hooldekodust lahkunud ja kadunuks jäänud 58aastase mehega. Vägivalla tundemärke tal ei tuvastatud, mehe täpne surma põhjus selgitatakse kohtuarstlikul lahangul.