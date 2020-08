Politsei otsib Võisiku hooldekodust lahkunud 58aastast Gennadit 

Teada on, et mehel tuttavaid ja lähisugulasi ei ole, kelle juures aega veeta. Ka ei ole tal mobiiltelefoni, mille kaudu tema asukohta uurida või tuvastada. Küll on aga politseinikel teadmine, et varasemalt on ta samal moel oma Tartu linnas asuvast elukohast sõnagi lausumata pikemaks ajaks lahkunud. Neil kordadel on mees leitud näiteks Tallinnast aega veetmas või ringi uitamas Tartus. Sellelgi korral on teadmata, mis suunas mees läks, kuid arvestades tema rändavat loomust, võib ta olla mistahes Eestimaa nurgas.