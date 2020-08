Küsimus | Kui sageli kasutab Eesti politsei eluohtlikku kägistusvõtet? 

Armin Saarits: Kägistamise eesmärk on kontrollida õhu liikumist kopsudesse, avaldades välispidiselt survet kaelale. Selles konkreetses kaasuses seda kindlasti ei tehtud. Videos nähtud haarde kasutamise eesmärk on inimese käitumise kontrolli all hoidmine. Politseinik kasutas haaret selleks, et inimene istuvasse asendisse panna.