ÕL VIDEO | UHIUUS TULIJA: kuidas erineb gaasibuss vanast Ikarusest? 

Tallinna Linnatranspordi ASi veokorralduse osakonna juhataja Andres Koldre tõdeb, et uued bussid on varustatud võimsa konditsioneeriga. Uuendus, mida hindavad noored, on USB-pistikud, millega saab laadida telefoni ja sülearvutit. "Üks oluline muudatus on ka see, et kogu piletit ja sõitu puudutav info on tõstetud lae alla. Meil on nüüd aknad kleebiste- ja reklaamivabad," tõdeb Koldre.