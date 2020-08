Euroopa Komisjon allkirjastas lepingu koroonavaktsiini valmistava ravimifirmaga 

Komisjon kirjutab oma pressiteates, et jätkab sarnaste lepingute arutamist ka teiste vaktsiinitootjatega. Mõnede ravimifirmadega on esmased edukad kõnelused juba toimunud. Vaktsiinistrateegia eesmärk on tagada kõigile Euroopa kodanikele 12–18 kuu jooksul kvaliteetne, ohutu, tõhus ja taskukohane vaktsiin.