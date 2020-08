Eesti uudised Mida teeb Postimees koroonaunne suikunud Meie Eestiga? Marvel Riik , täna, 13:54 Jaga: M

GALERII

Fookus, vana nimega Meie Eesti, hakkab Postimehes ilmuma 31. augustist. Foto: Priit Simson / Ekspress Meedia

Postimehes ilmunud Meie Eesti rubriik, mis tekitas kuhjaga vastakaid arvamusi ja jäi mitmeks kuuks koroonapuhkusele, muutub edaspidi Fookuseks. „Minu arvates vastab see paremini asja olemusele, et tegemist on autorikülgedega,“ selgitas Õhtulehele nimemuudatust Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar.