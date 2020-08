Palestiinlane pussitas Iisraelis rabi, katkestades sellega tavatult rahuliku perioodi 

Politseinikud pidasid rahulikult oma ohvri juurest minema jalutanud tapja peagi kinni. Tema valdusest leiti ka mõrvarelvaks olnud kööginuga. Kuna tegu oli palestiinlasega, käsitlevad uurijad juhtumit kui terrorirünnakut. Seda positsiooni julgustas väidetavalt ka ülekuulamine. Samuti uurib Iisraeli julgeolekuagentuur Shin Bet, kas 46aastasel kahtlusalusel esineb vaimuhaigusi. Kohaliku meedia teatel on siiski liiga vara öelda, et ründaja tervislik seisund võis asjasse puutuda. Teatavasti puudus palestiinlasel eelnev kuritegelik taust ja ta töötas Iisraelis ehitajana.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu avaldas rabi Ohayoni perekonnale kaastunnet. „Mu süda valutab. Embame koos abikaasa Sarahiga kogu perekonda – naist ja nelja last, kes jäid isata. Me hävitame terroristi kodu ja teeme tööd võimalikult karmi karistuse määramise nimel,“ säutsus peaminister Twitteris. Teatavasti tehti 46aastase palestiinlase kodu juba rusudeks – Iisraeli võimud on tihti hävitanud iisraellasi tapnud terroristide elamuid. Alles kolmapäeval jagas Netanyahu Facebooki artiklit, milles kirjutati, et esimest korda 56 aasta jooksul pole 12 kuu jooksul ühtegi Iisraeli tsiviilisikut terrorirünnakus surma saanud.