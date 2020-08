Taavi Aas: Viljandi ja Haapsalu reoveest leiti koroonaviiruse jälgi

Neljapäeva keskpeval toimus iganädalane valitsuse pressikonverents.

Peaminister Jüri Ratase alustas pressikonverentsi koroonaviiruse leviku ülevaatest Eestis. Ratase sõnul on olukord Ida-Virumaal keeruline, kuid tuginedes terviseameti infole, siis suudetakse veel olukorda hallata. Hoolimata sellest on Ida-Virumaal hetkel lähikontaktseid ligi 400. Ratase sõnul teeb terviseamet hetkel endast kõik, et levikut piirata. Küll aga märgib ta, et praeguse info kohaselt sai levik peamiselt alguse Jõhvis asuvast keldribaarist.

Siseminister Mart Helme ütles, et on rääkinud Soome siseministriga. "Tervikuna valitseb peata olek Euroopas. Nii kiiret viiruse uut lainet ei osatud oodata," lausus Helme. "Kõikide valitsuste ees on praegu dilemma, kas minna karmi teed sulgemise näol, või teha teatud lokaalseid piiranguid. Massiivsemaid sõeluuringuid piirkondades, kus viirus on levimas," lausus Helme.

"Ma iga kord koputan ajakirjanduse südametunnistuse peale. Ärge levitage desinformatsiooni. Valgevene teemal levitatakse infot, et nagu valitsus oleks sellel teemal tülis. Siin rääkida sellest, et arutelud on ilmingud vastuoludest, aga see on väga vale ettekujutus. Juhin tähelepanu, et selline libauudiste levitamine ei ole vabale ajakirjandusele kohane," ütles Helme.

"Meil seisab ees ralli. Ja ralli turvamiseks oleme ette näinud kopterimeeskonna väljapanemise. Pakkunud ka seda, et vajadusel võime ka PPA lennukit kaasata. Loodame, et seal ei juhtu õnnetust, et seal oleks vaja kopterit ja muud radikaalset sekkumist. Aga see kõik tähendab seda, et riiki lennuvõimekust tuleb parandada. Me peame olema valmis päeval ja ööl välja sõitma. Aga praegu seisame probleemi ees, et meil pole piisavalt kopterimeeskondi. Nimelt saavad neil täis lennutunnid," lausus Helme.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et arutelu lennuliikluse teemal jätkub."Selleks, et Eestil ühendused säiliks, tuleks piirangud üle vaadata ja leida lahendused, et inimestel oleks vajadusel võimalused liikuda. Küll aga soovitan inimestel mitte reisida, sest olukord Euroopas pole kiita. Peame lähiajal arvestama kahe väga tähtsa asjaga, millest üks on kooliaasta algus. Meil pole vaja suurt puhangut kooli alguse ajal. Meile on ka väga tähtis, et säiliks ühendus Soomega. Seda nii oma inimeste pärast, kes käivad seal tööl, kuid ka turistide pärast," kinnitas Aas.

Haapsalu ja Viljandi reoveest leiti COVID-19 viiruse jälgi