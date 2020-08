Mart Soidro | Valgevene peale mõeldes 

„Nähes eile, kuidas Valgevene protestide toetuseks koguneti Tallinnas Vabaduse platsile, jäin mõtlema, kui suunatav on inimeste mõtlemine ja käitumine. Fakt on ju see, et Aleksandr Lukašenka võib küll olla saavutanud valimisvõidu pettusega, aga ometi on tema poolt hääletanud paljud Valgevene kodanikud. Kersti Kaljulaid sai aga presidendiks ilma, et ükski kodanik oleks selle poolt hääletada saanud – ei korraldatud ju valimisigi, vaid inimene pandi pukki parteide tagatubade kokkuleppel Eiki Nestori kabinetis,” väljendas Varro Vooglaid oma pahameelt sotsiaalmeedias.

Paraku käitus sama „suunatult” teisipäeval ka riigikogu, kes võttis 92 poolthäälega vastu avalduse „Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes.” Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks rajaja palve, et esmalt tasuks tegeleda probleemidega oma kodus ja alles seejärel minna neid lahendama teiste õuele, oleks nagu esitatud kurtidele kõrvadele.

Tõsi, Vooglaid ei jäänud üksi, tal on vähemasti üks mõttekaaslane ka parlamendis: Eesti-Valgevene parlamendirühma esimees Igor Kravtšenko. Jälgisin riigikogu otseülekannet ja ega Kravtšenkol hääletuse ajal kerge ei olnud. Tükk aega oli hääletustablool üks saadik avalduse vastu, mis mõni sekund enne hääletuse lõppu „mittehääletanuks” muutus.

„Ma arvan, et valgevenelased saavad ise hakkama, pole mõtet sekkuda,“ põhjendas Kravtšenko oma otsust. Teda ei loksutanud välisminister Urmas Reinsalu informatsioon vähemalt nelja inimese hukkumisest. Mõni mõis, et sajad inimesed on kadunud. See, et inimesi pekstakse ja piinatakse, Kravtšenkole suurt korda ei lähe. „Mõlemad pooled on teinud vigu,” teatas ta ühes teleintervjuus. Paraku pole Kravtšenko ainus riigikogu liige, kes niimoodi mõtleb. Kas sama meelt on ka Kalev Kallo, Mihhail Stalnuhhin ja Oudekki Loone, kes puudusid istungilt ega kirjutanud alla 88 riigikogu liikme ettepanekule, kutsuda 25. augustil kokku riigikogu erakorraline istungijärk?

Sekkumine siseasjadesse?

Mul on siiamaani silme ees Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimehe Arnold Rüütli esinemine Eesti televisioonis 21. veebruaril 1988. Palju on tsiteeritud tema mõtet, et „igal realistlikult mõtleval inimesel on selge, et mingit tagasiteed kodanliku Eesti vabariigi juurde ei ole ega saagi olla, sest see käiks ju vastu meie rahva praegustele olemuslikele majanduslikele ja sotsiaalsetele huvidele.” Aga see on vaid üks seik sellest kõnest.

Pika otsimise peale avastasin rahvusraamatukogust printsipiaalse kõne täispikkuses, mis ilmus ajalehes Rahva Hääl 22. veebruaril 1988. Rüütel on nördinud, et osade välismaiste propagandakanalite ning ka mõnede Ameerika Ühendriikide poliitikategelaste poolt on eriti teravalt üles tõstetud nn Balti küsimus. „Selleks kasutatakse 70 aasta möödumist oktoobrirevolutsiooni võidu tõttu võimalikuks saanud omariikluse väljakuulutamist Baltimaades.” Mis sa oskad selle peale kosta? Niipalju ehk, et 7 nädalat hiljem toimusid Tartus muinsuskaitsepäevad ning kümne tuhande osavõtjaga miitingul Eesti Üliõpilaste Seltsi maja vardas lehvisid Eesti lipu värvid. Kui seltsimees Rüütli teleesinemine polnud poliitiline kanapimedus, mis see siis oli?