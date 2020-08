Trump tahab, et Biden teeks enne esimest presidendidebatti narkotesti 

Presidendikandidaatide vahel toimub enne 3. novembri valimisi kolm debatti. Esimene neist peaks toimuma 29. septembril Ohios Clevelandis. Trump on ilmselt Bideni sõnaosavuse paranemise üle murelik, sest ta soovis, et mõlemad mehed teeksid enne suurt sõnasõda narkotesti, kirjutab BBC. Trumpi sõnul polnud Biden sugugi ladus mitme eelnenud teledebati ajal, mil endine asepresident pürgis demokraatide presidendikandidaadiks.

74aastane riigipea teatas ajakirjale Washington Examiner, et märkas konkurendi esinemiste järsku paranemist demokraatide eelvalimistel. „Ma ei tea, kuidas ta [Biden] võis olla esialgsetes sõnavõttudes nii ebapädev, ent Bernie [Sandersi] vastu oli ta äkitselt üsna asjalik,“ rääkis Trump intervjueerijale. Ehkki ta ei esitanud mingeid tõendeid, et 77aastane Biden oleks tarbinud keelatud aineid, mainis president, et on selliste asjade tabamises üsna osav. Eelnevalt on mõlemad kandidaadid teineteist muuhulgas dementsena kirjeldanud.