OLE ETTEVAATLIK! Mürgiseeni on söödud tänavu mullusest rohkem 

Seeneteadlase Tõnu Ploom­puu hinnangul on mürgiste seente korjamise taga poolteadmised koos kergekäelisusega. “Seened on kirjaoskamatud ja harimatud tegelased ning ei tea, millised on nende kirjeldused raamatutes ja äppides,“ sõnas Ploompuu, kelle sõnul ei saa erinevate kõrvalekallete tõttu raamatuid ja telefonirakendusi täielikult usaldada.

Seeneteadlase teatel on tänavused raskemad mürgistused seotud eelkõige vöödikutega, mida on söödud kukeseente pähe – kõiki vöödikuid ei ole ka põhjalikult uuritud, kuna need seened ei tule igal aastal maast välja, ent praegu tundub neid siiski ohtralt olevat. Vöödikute puhul on peiteaeg pikk ja kaebuste tekkimisel ei pruugi seenemürgistuse võimalus meeldegi tulla, ent tekkivate neeruprobleemide korral võib taastumine võtta enam kui kuu.