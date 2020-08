Kajar Lemberile esitati korrigeeritud süüdistus 

Menetlusse on jäänud seega üks soodustuskelmuse episood, rahalises tähenduses ca 13 000 euro suuruse toetuse teemal. „Lisaks jätkub menetlus üheksa euro suuruse väidetava altkäemaksu (tasuta juukselõikus) episoodis ja toimingupiirangu rikkumise episoodis,“ rääkis Tartu endise abilinnapea Kajar Lemberi kaitsja, vandeadvokaat Margo Lemetti. Praeguseks on prokuratuur korrigeeritud süüdistusakti Tartu maakohtule esitanud. Kaitsja sõnul on sisse viidud mõned kosmeetilised täpsustused.