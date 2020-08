Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas venelased elektrijaama õhku lasid 

Kolmandat päeva ehitavad siia kokku aetud tallinlased kalasadamas tõkkeid, et sakslaste tankidel tee miinisadamasse kinni panna. Korraga panevad ehitajad tähele, et Puhki ja Poegade suurveskist tuleb suitsu ja allkorruselt paistavad leegid. Tähendab: süüdatud.

Siis jookseb tõkkeehitajate juurde keegi mees ja karjub: „Ilmarise ja elektrijaama kandist on inimestel kästud lahkuda!“ Seepeale läheb tõkke juurest inimesi Võrgu tänava ühe maja varjendisse, mööda elanikest, kes oma asju tubadest lageda taeva alla tassivad. Kohe kõmiseb plahvatus, mis esiti ei tundugi võimsam kui laevakahurite paugud. Aga varjendisse ruttajate selga rabiseb miskipärast klaasikilde ja muud kergemat prahti.

Kui nad usaldavad seisma jääda ja ümber keerata, näevad: elektrijaama esikülg koos sisemusega on peaaegu kogu ulatuses paiskunud ettepoole. Rusud on lennanud Paksu Margareeta juurde ja kaugemalegi Pikale tänavale. Kõikjal on aknad õhusurvest puruks.