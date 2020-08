Krimi Abikaasalt kuulitabamuse pähe saanud Martin Bahovski: „Liina ei teinud hoiatuslasku, see oli tapmislask. Ma peaksin olema surnud.“ Keit Paju , täna, 19:43 Jaga: M

Martin Bahovski Foto: Hannes Dreimanis

18. mai õhtul sai laskeinstruktor ja Taktikalise laskmise keskuse asutaja Martin Bahovski pähe kuulitabamuse. Tulistaja oli tema enda abikaasa, Liina Bahovski, kellega sügisel kümnendat abieluaastat tähistatakse. Liina kaitsja on meedias väitnud, et naine tulistas Martinit relvamängu käigus. Viimase sõnul ei vasta see jutt tõele ning Martin usub, et Liina jõi ennast lihtsalt sellisesse seisu, et ei saanud enam aru, mida ta teeb.