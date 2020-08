Juhtkiri | Kas Eesti valib Rootsi tee? 

Enam ei saa ka väita, et tegu oleks üksnes lokaalse probleemiga, sest viimase kahe nädala nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis tõusnud üle kümne, mis Soome reeglite järgi tähendab meie suhtes reisipiirangute kehtestamist. Kas jälle peatub kalevipoegade pendelränne ning tulemata jäävad needki vähesed Soome turistid, kellega nii väga on ellujäämisel arvestanud siinsed hotellid, restoranid ja spaad? Kui nii peaks tõepoolest minema, algab tume koroonasügis veel enne suve lõppu.