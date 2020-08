Mart Niineste | Põmmpeade Tartu pole enam turvaline 

Ning nagu näha Õhtulehes ilmunud loost, jätkub neil kuraasi rohkem, kui nende iidolil kapral Aadul kaheksakümne ühe aasta eest. Paremäärmuslaste maailmavaateliselt motiveeritud vägivald ei ole asi, mida mingilgi moel pisendada. See on tegelikkus, kuhu oleme jõudnud EKRE, Isamaa ja Keskerakonna ühiste jõupingutuste tulemusel. Tartu pole enam turvaline.

Jah, Tallinnas on kakeldud ka kõrtside pärast. Sest natsi-skinheadid tulid liigagi tihti reede õhtul punkarite lemmikkõrtsi Levist Väljas tüli otsima. Läks nii, et nad peksti sealt välja, mispeal kolis pealinna paremäärmuslaste seltskond Woodstocki/Rockstarsi, kus lõimus mingi osa metallistidega, kel on subkultuurina poliitikast põhimõtteliselt poogen. Selle lõimumise tulemus on näiteks skandaalne raskerokiansambel Sorus, mille liidriks on poliitiliselt radikaliseerunud metallist ja muusikuteks natsi-skinheadid.

Tartu rusikakangelased on niisiis kõige tavalisemad paremäärmuslased, kes näevad välja nagu punkarid või metallistid. Ent nende tegevus heidab varju kõigile, kes on päriselt punkarid ja metallistid koos vastava ilmavaatega, mil pole paremäärmuslusega vähimatki sisulist pistmist. Ja see peaks olema koht, kus oleks loogiline kõigil karvastel ja sulelistel tõusta püsti, nagu seda tegid julgemad punkarid viisteist aastat tagasi ning öelda selge häälega välja, et tähelepanunäljas paremäärmuslased neid ei esinda ning pole edaspidi nende sekka oodatud.

Ma tean, et meie paremäärmuslastel on kaitsepolitseis toimikud. Ning neile pakutakse seal teinekord maksumaksja kulul kohvi. Nad ise on mulle seda praalinud. Õhku täis olid ka heade mõtete linna Horst Wesselid oma eilses intervjuus. Rääkida loomakaitsjatest, täistaimetoitlastest ja seksuaalvähemustest kui Eesti ohtlikest vasakäärmuslastest on halb stand-up, sest paremäärmuslased ja nende kuraasikas vägivald on Eestis kohal.