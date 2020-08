Eesti uudised ÕL VIDEO | MÕISTUS, TULE KOJU! Elektritõukerattaid pargitakse nii, kuidas pähe tuleb Gitta Riener | Video: Rauno Vahtre, Märt Niidassoo , täna, 18:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Rauno Vahtre

Elektriliste tõukerataste populaarsus on järjest kasvanud. Seda näitab ka see, et linnas kõndides võib igal tänavanurgal mööda tuhiseda mõni tõukerattaga sõitja. Kuidas aga on lood rataste parkimisega? Õhtulehe reporter käis seda Tallinna tänavatel uurimas.