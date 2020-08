„SÜDAMELÖÖGID“ SÜVAKOSMOSEST: teadlased on leiust hämmingus 

Mikrokvasar SS 433 sai nii tituleeritud, kuna teineteise ümber tiirlev täht ja must auk moodustavad mõõtkavalise „mudeli“ kvasarist, mis on väga aktiivne ja ere galaktikatuum. Musta augu imetud osakesed moodustavad kraanikausi veekeerisele sarnaneva spiraali. Veekeerisest erinev on aga see, et mõned osakesed pääsevad keerisest, lennates mustast august kiirena välja. Orbiitide eripära tõttu on musta augu tasapind kõikuv, seega on ka erituv kiirgus spiraalne.