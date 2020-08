Terviseamet: Ida-Virumaa olukord kriitiline 

Ida-Virumaal on viimastel nädalatel COVID-19sse haigestunud inimeste arv tõusnud 65ni, kokku jälgib terviseameti ida regioon ligi 500 inimest, kes võivad olla nakatunutega kokku puutunud. Viimase 14 päeva uute haigusjuhtumite näitaja 100 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal kerkinud 48,4ni.

Terviseameti Ida regiooni juhataja Marje Muusikuse sõnul on Ida-Virumaa olukord kriitiline. „Kiire infovahetus ja selge ülesannete jaotus on viiruse kontrolli alla saamisel võtmetähtsusega. See, kui kiiresti me viiruse ohjame, sõltub suuresti Ida-Virumaa elanike vastutustundest ning käitumisest. Palume inimesi jätkuvalt järgima Tervisameti soovitusi ning vältima rahvarohkeid kohti,“ ütles Marje Muusikus.