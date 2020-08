Sisuturundus Tagasi kooli turvaliselt ja täis kõhuga: šokolaadiga glasuuritud Magija kohukesed tervitavad õpilasi uue õppeaasta alguse puhu! Magija , täna, 09:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Magija

Sügis on maagiline aastaaeg, mil näeme looduse silmapaistvaimat muutumist ning lisaks sellele ka meie eluviisi vahetumist – vanemad naasevad oma tööde juurde ning nende võsukesed teadmiste omandamise rütmi. Kui ühelt poolt saadab seda aega rõõmus esimese septembri koolikell, siis teisalt peavad lapsevanemad oma valvsust suurendama. Pimedus tabab koolilapsi sageli enne seda, kui nad pärast koolitunde ja erinevaid huviringe koju jõuavad. Statistika näitab, et igal aastal kasvab just sügisel ja talvel märgatavalt kannatada saanud või koguni hukkunud jalakäijate arv.